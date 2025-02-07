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МИД РФ: брюссельские бюрократы не вправе давать оценки действиям России

МИД РФ: брюссельские бюрократы не вправе давать оценки действиям России

Брюссельские бюрократы не могут давать юридическую оценку действиям России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 февраля, комментируя инициативу по созданию «спецтрибунала по агрессии против Украины».

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