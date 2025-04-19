Русские звёзды шоу-бизнеса хлёстко ответили на санкции Зеленского

После публикации Киевом указа, предусматривающего введение санкций против ряда деятелей культуры России, большинство из тех, кто значится в списке, испытали облегчение, чувство удовлетворения и даже гордостьВ новом санкционном списке Владимира Зеленского оказалось 20 известных русских деятелей культуры и спорта.
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