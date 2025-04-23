«Ростелеком» запустил еще 15 базовых станций в Липецкой области

С начала года мобильный интернет и голосовая связь появились еще в 15 населенных пунктах Воловского, Долгоруковского, Задонского, Измалковского, Краснинского, Становлянского, Усманского и Чаплыгинского районов Липецкой области, где в общей сложности проживают более 4000 человек.