«Ростелеком» запустил еще 15 базовых станций в Липецкой области

С начала года мобильный интернет и голосовая связь появились еще в 15 населенных пунктах Воловского, Долгоруковского, Задонского, Измалковского, Краснинского, Становлянского, Усманского и Чаплыгинского районов Липецкой области, где в общей сложности проживают более 4000 человек.
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