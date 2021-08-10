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Чем отличается губернатор от единороса? Почему за Фургала вышли тысящи людей, а Дегтярев - это насмешка над народом

Чем отличается губернатор от единороса? Почему за Фургала вышли тысящи людей, а Дегтярев - это насмешка над народом

LUCKY SKORBICH Для Единой России, в политической культуре феномен Фургала абсолютно новый и неожиданный.

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Хариман Шифонский
Месть Путина. Мы должны принять это, как факт. Вот что думал и думает Путин про Фургала : "Не ем, не сплю. Мне горестно и плохо. Сижу, не понимая одного: Ну почему мне на Фургала похуй? Ну почему мне похуй на него"
Хариман Шифонский
Товарищ Фургал присел за дела грязные.
михаил дуванов
а ты при этих делах свечку держал?
Хариман Шифонский
Твоя задница была подсвечником. Забыл? Прокуратура держала. С ними иди спорь.
Garry
ты держал????
ГусЕна
А ты?
Аркадий Александров
Практически всех "бизнесменов" из 90-х можно легко посадить - бардак во всём и в законах - в частности - создал обстановку полной неопределённости. Но сажают выборочно - по указанию сверху. Фургал был бы очень достойный кандидат на пост президента - и оказался на нарах.
Михаил Хохлов
Трёху отбил ?
Garry
а мишка ходор тебе уже не катит, паренек, не????
Катерина
" Фургал был бы очень достойный кандидат на пост президента "-------------------------------------------------------------- Куда уж достой достойнее...
Ural Karahanow
Греф, Кудрин, Чубайс, Авен - "ангелочки" из 90-х, купаются в роскоши, не сидят в тюрьме за свое воровство и другие "плохие" поступки, и плевать хотели на президента, народ и церковь.
Михаил Хохлов
Автор , иди на паперть , там больше подадут.
Александр Надоров
ты видимо только оттуда).... знаеш что по чем
Ирина Переверзева
Жителям Хабаровска виднее, кому платить зарплату губернатора. А Путин сажает всех, кого боится, за кого простонародье заступается.
Garry
ты о чем тут трифиздонишь, простонародье? о своем о дЭвичьем?
ГусЕна
Может, простонародью начать думать головой, а не жопой?
Ирина Переверзева
Начинайте, бога ради, если там у вас достаточно извилин.
Катерина
СтИсняюсь спросить... А ЧТО сделал Фургал для "простонародья"? Только вот не пишите о бесплатном питании в начальной школе... Это федеральная программа, как и многое другое из добрых дел Фургала". Кстати, у нас в Свердловской области это бесплатное питание было введено ещё до федеральной программы. Посадили ЕГО за организацию убийств конкурентов. Тут только один вопрос к властям возникает... Как,вообще, Фургал мог попасть в Думу, а потом в губернаторы...
Ирина Переверзева
Спросите у хабаровчан, которые неделями выходили на улицы, рискуя быть избитыми и арестованными.
ГусЕна
Так мы головой думаем всегда, а Вот у вас -ПРОБЛЕМА:)))
Катерина
Хабаровчане выбрали Фургала... А вот немцы, в своё время, выбрали Гитлера. И какие парады устраивали... С каким чувством ХАЙЛЬ ГИТЛЕР вопили... И мне не о чем спрашивать фургалоидов... Я уже спрашивала. И ничего, кроме федеральных программ, их кумир не сделал... и то не ВСЁ и не до конца. Никто и ничего определённого не сказал. Их позиция, примерно, такая: МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ОН СУКИН СЫН, НО ЭТО НАШ СУКИН СЫН.
Виктория Виктория
Евгений Айолло
Руководство страны не заинтересовано в её благополучии.
Людмила Михайловна
Сколько грязи вылито на Дегтярева, а он работает! Просто не мешайте ему работать. У меня родственники живут в Хабаровске, они за Фургала не голосовали, там вообще явка была чуть больше 30%, а теперь оппозиционеры орут:" Народ выбрал". А на митинги ходят сумасшедшие старухи да полуграмотные блогеры, которые гордо именуют себя журналистами. Причем, говорят, что им за это что-то платят. Кто платит? Да тот, кто раскачивает ситуацию на Дальнем Востоке. А диванным экспертам лишь бы Путина обругать да тех, кто с ним работает. Не судите по себе, "эксперты", у нас в стране еще много порядочных людей.
михаил дуванов
Как я понял . вы ярая защитница ЕР.
Людмила Михайловна
При чем тут ЕР? Дегтярев и вовсе ЛДПР. Просто считаю, что нужно дать ему поработать, а затем судить по его делам.
Garry
Как я понял, вы ярый либероидный отсос.
Татьяна Чайка
.Хватит вам «не господа» грязь месить
Леонид Василенко
Ответ в количестве уплоченных денег протестунам до каждого выхода на указанное место.
михаил дуванов
а таким как ты . какой тариф. 500р ?
Татьяна
Совершенно верно. Как в своё время сказал Черномырдин:"Вот где собака порылась".
Татьяна Чайка
Пусть и убийца,но свой»сукин сын»/это про Фургала)))Просто-напросто местечковость,тупая,упрямая,полуграмотная,либо просто»хайпанутая»))))
Виктория Виктория
Валерий Пашнин
Автор, а почему Вы, не дожидаясь результатов и решения суда пишите хвалебную статью о Фургале. Это Вы в предверии выборов решили поднять этот вопрос? Чтобы опять взбудоражить народ Хабаровска? А если суд подтвердит его виновность, т.е. преступления, которые Фургалу предьявляют, как Вы будете оправдываться? Поживем, увидим.
Людмила Михайловна
Там вроде брат Фургала собирается баллотироваться и еще кто-то из его родни
Владимир Кудров
"Поживем, увидим." Что-то, Валерий, долго жить придется. Доживем ли?
Валерий Пашнин
В дополнение сказанного. Автор, в заголовке Вами написанном "Чем отличается губернатор от единороса....", Вы что хотели сказать? Хотя далее в статье Вы изголяетесь над ВРИО губернатора Дегтяревым, который, между прочим, тоже из партии ЛДПР. Вот почему я гнаписал, что Вы будоражите народ Хабаровска. Народ Хабаровска сам разберется за кого проголосовать. Только желательно не на вред кому то, чьобы не получилось как на Украине.
Алексей Белоусов
А кто автор? Аноним? Лает из подворотни
Алексей Смирнов
Чушь какая то.
Сергей Лепехов
Борис Пронин
Статью какая то тупая гнида написала безо всякого понимания, что сейчас вообще в Хабаровской области происходит. Ведь только недавно появились хвалебные статьи именно про Дегтярёва, что он сумел найти общий язык и с народом и с чиновниками местными и уже успел много чего полезного для области сделать...
Владимир Кудров
"Хабаровской области, Борис, на свете нет."
Борис Пронин
А Хабаровский край есть?..ну спутал немного впопыхах, мог бы сделать вид, что не заметил...
Валентина Л
Над фургалом засветился нимб.
Garry
Почему за Фургала вышли тысящи людей??? А ты и не знал, холопчик???? просто фургал ЗА ЭТО ХОРОШО ЗАБАШЛЯЛ
Дарья
Сколько?????
Игорь Василевский
"Вскоре, ему предъявляют обвинение в организации убийства двух компаньонов в середине 2000-х. Здесь уже не важен момент давности преступления и вообще, было ли оно совершено или нет, но сам факт-это месть Путина" Очень важен этот момент! Очень. Это принципиальная позиция любого умного и справедливого человека - идешь в политики - будь чист. И при рождении, и в институте и по жизни. Иначе это двойные стандарты. И мы их прекрасно видим по составу в ГосДуме. Правда, прокуратура не хочет ловить всех тех, кто депутатские места себе просто купил. Ибо и это бесстыдство. Потому то Фургал и рванул в губеры, что земелька начала прогреваться. И никакой местью Путина тут и не пахнет. Но для особо выдающихся неадекватов открою страшнейшую тайну. Страшнейшую!!! На каждого чиновника, особенно среднего и крупного ранга правильно обученные люди в специально подготовленные папочки складывают всю информацию - о контактах, распечатки переговоров - всяких и т. д. Не КГБ это придумало, это занятие старо как древний Рим с переходом в Византию и весь "цивилизованный" западный мир... И при необходимости правильно обученный сотрудник правильной спецслужбы достает эту папочку и... Дальше, аффтар, сам догадаешься или расшифровать?
Мария Mazurina
Читаешь такие посты и думаешь: "Путин такой трус, что боится Фургала, Грудинина, Соболь, Певчих, Навального, Немцова (поэтому и убил его самолично), Грудинина, Собчачку и ещё десятка полтора проходимцев разного рода. Вот как ему при такой нестабильной психике удается 20 лет успешно руководить страной?" Да, аффтлр явно с головой не в крепкой дружбе. Такие конспиралогичесеи
Мария Mazurina
Читаешь такие посты и думаешь: "Путин такой трус, что боится Фургала, Грудинина, Соболь, Певчих, Навального, Немцова (поэтому и убил его самолично), Грудинина, Собчачку и ещё десятка полтора проходимцев разного рода. Вот как ему при такой нестабильной психике удается 20 лет успешно руководить страной?" Да, аффтлр явно с головой не в крепкой дружбе. Такие конспиралогичесеи
Мария Mazurina
Такие конспиралогические таланты пропадают в туне.
Евгений Мангуш
Но народ Хабаровска ведь встал на защиту Фургала. Это как объяснить?
Катерина
Между прочим, Гитлер пришёл к власти тоже путём выборов....
Игорь Баранов
И Путин тоже! И что?
ГусЕна
Пример, что вывести Быдло на улицы можно под любым предлогом....
Алексей АК
Все намного проще....или сложнее...))) ЛДПР , партия созданная криминалом , для вхождения во власть ...Фургал ,на районе держал кассу - Жирик первый заорал "свободу Фургалу!", но быстро опомнился ,так как поддерживать убийцу- не комильфо....А народ....малая часть особо тупых конечно вышла , но основа,это лдпрровцы, ворье с шантрапой и оппозиты ...Части заплатили за массовку.Вот и вся история.Дегтярев- зам Жирика, но тупой до бесконечности.Уйдет Жирик и Зюзя - уйдет эпоха . Эти две партии можно смело закрывать....В России должна быть одна партия .
ГусЕна
🙄
Сергей Кауфман
Всё просто: судите дерево по плодам его, а человека - по делам его. Всё остальное подковерные игры.
Александр
Обычная предвыборная заказная статья
Кремлебот Путина
В истории с Фургалом действительно очень много странного...

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