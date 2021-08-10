Чем отличается губернатор от единороса? Почему за Фургала вышли тысящи людей, а Дегтярев - это насмешка над народом

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЧем отличается губернатор от единороса? Почему за Фургала вышли тысящи людей, а Дегтярев - это насмешка над народом LUCKY SKORBICH Для Единой России, в политической культуре феномен Фургала абсолютно новый и неожиданный.Вернуться к статье5919НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьХШХариман ШифонскийМесть Путина. Мы должны принять это, как факт. Вот что думал и думает Путин про Фургала : "Не ем, не сплю. Мне горестно и плохо. Сижу, не понимая одного: Ну почему мне на Фургала похуй? Ну почему мне похуй на него"ХШХариман ШифонскийТоварищ Фургал присел за дела грязные.михаил дуванова ты при этих делах свечку держал?ХШХариман ШифонскийТвоя задница была подсвечником. Забыл? Прокуратура держала. С ними иди спорь.GGarryты держал????ГусЕнаА ты?Аркадий АлександровПрактически всех "бизнесменов" из 90-х можно легко посадить - бардак во всём и в законах - в частности - создал обстановку полной неопределённости. Но сажают выборочно - по указанию сверху. Фургал был бы очень достойный кандидат на пост президента - и оказался на нарах.Михаил ХохловТрёху отбил ?GGarryа мишка ходор тебе уже не катит, паренек, не????Катерина" Фургал был бы очень достойный кандидат на пост президента "-------------------------------------------------------------- Куда уж достой достойнее...Ural KarahanowГреф, Кудрин, Чубайс, Авен - "ангелочки" из 90-х, купаются в роскоши, не сидят в тюрьме за свое воровство и другие "плохие" поступки, и плевать хотели на президента, народ и церковь.Михаил ХохловАвтор , иди на паперть , там больше подадут.Александр Надоровты видимо только оттуда).... знаеш что по чемИрина ПереверзеваЖителям Хабаровска виднее, кому платить зарплату губернатора. А Путин сажает всех, кого боится, за кого простонародье заступается.GGarryты о чем тут трифиздонишь, простонародье? о своем о дЭвичьем?ГусЕнаМожет, простонародью начать думать головой, а не жопой?Ирина ПереверзеваНачинайте, бога ради, если там у вас достаточно извилин.КатеринаСтИсняюсь спросить... А ЧТО сделал Фургал для "простонародья"? Только вот не пишите о бесплатном питании в начальной школе... Это федеральная программа, как и многое другое из добрых дел Фургала". Кстати, у нас в Свердловской области это бесплатное питание было введено ещё до федеральной программы. Посадили ЕГО за организацию убийств конкурентов. Тут только один вопрос к властям возникает... Как,вообще, Фургал мог попасть в Думу, а потом в губернаторы...Ирина ПереверзеваСпросите у хабаровчан, которые неделями выходили на улицы, рискуя быть избитыми и арестованными.ГусЕнаТак мы головой думаем всегда, а Вот у вас -ПРОБЛЕМА:)))КатеринаХабаровчане выбрали Фургала... А вот немцы, в своё время, выбрали Гитлера. И какие парады устраивали... С каким чувством ХАЙЛЬ ГИТЛЕР вопили... И мне не о чем спрашивать фургалоидов... Я уже спрашивала. И ничего, кроме федеральных программ, их кумир не сделал... и то не ВСЁ и не до конца. Никто и ничего определённого не сказал. Их позиция, примерно, такая: МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ОН СУКИН СЫН, НО ЭТО НАШ СУКИН СЫН.ВВВиктория ВикторияЕвгений АйоллоРуководство страны не заинтересовано в её благополучии.Людмила МихайловнаСколько грязи вылито на Дегтярева, а он работает! Просто не мешайте ему работать. У меня родственники живут в Хабаровске, они за Фургала не голосовали, там вообще явка была чуть больше 30%, а теперь оппозиционеры орут:" Народ выбрал". А на митинги ходят сумасшедшие старухи да полуграмотные блогеры, которые гордо именуют себя журналистами. Причем, говорят, что им за это что-то платят. Кто платит? Да тот, кто раскачивает ситуацию на Дальнем Востоке. А диванным экспертам лишь бы Путина обругать да тех, кто с ним работает. Не судите по себе, "эксперты", у нас в стране еще много порядочных людей.михаил дувановКак я понял . вы ярая защитница ЕР.Людмила МихайловнаПри чем тут ЕР? Дегтярев и вовсе ЛДПР. Просто считаю, что нужно дать ему поработать, а затем судить по его делам.GGarryКак я понял, вы ярый либероидный отсос.Татьяна Чайка.Хватит вам «не господа» грязь меситьЛеонид ВасиленкоОтвет в количестве уплоченных денег протестунам до каждого выхода на указанное место.михаил дуванова таким как ты . какой тариф. 500р ?ТатьянаСовершенно верно. Как в своё время сказал Черномырдин:"Вот где собака порылась".Татьяна ЧайкаПусть и убийца,но свой»сукин сын»/это про Фургала)))Просто-напросто местечковость,тупая,упрямая,полуграмотная,либо просто»хайпанутая»))))ВВВиктория ВикторияВалерий ПашнинАвтор, а почему Вы, не дожидаясь результатов и решения суда пишите хвалебную статью о Фургале. Это Вы в предверии выборов решили поднять этот вопрос? Чтобы опять взбудоражить народ Хабаровска? А если суд подтвердит его виновность, т.е. преступления, которые Фургалу предьявляют, как Вы будете оправдываться? Поживем, увидим.Людмила МихайловнаТам вроде брат Фургала собирается баллотироваться и еще кто-то из его родниВКВладимир Кудров"Поживем, увидим." Что-то, Валерий, долго жить придется. Доживем ли?Валерий ПашнинВ дополнение сказанного. Автор, в заголовке Вами написанном "Чем отличается губернатор от единороса....", Вы что хотели сказать? Хотя далее в статье Вы изголяетесь над ВРИО губернатора Дегтяревым, который, между прочим, тоже из партии ЛДПР. Вот почему я гнаписал, что Вы будоражите народ Хабаровска. Народ Хабаровска сам разберется за кого проголосовать. Только желательно не на вред кому то, чьобы не получилось как на Украине.АБАлексей БелоусовА кто автор? Аноним? Лает из подворотниАлексей СмирновЧушь какая то.Сергей ЛепеховБорис ПронинСтатью какая то тупая гнида написала безо всякого понимания, что сейчас вообще в Хабаровской области происходит. Ведь только недавно появились хвалебные статьи именно про Дегтярёва, что он сумел найти общий язык и с народом и с чиновниками местными и уже успел много чего полезного для области сделать...ВКВладимир Кудров"Хабаровской области, Борис, на свете нет."Борис ПронинА Хабаровский край есть?..ну спутал немного впопыхах, мог бы сделать вид, что не заметил...Валентина ЛНад фургалом засветился нимб.GGarryПочему за Фургала вышли тысящи людей??? А ты и не знал, холопчик???? просто фургал ЗА ЭТО ХОРОШО ЗАБАШЛЯЛДарьяСколько?????Игорь Василевский"Вскоре, ему предъявляют обвинение в организации убийства двух компаньонов в середине 2000-х. Здесь уже не важен момент давности преступления и вообще, было ли оно совершено или нет, но сам факт-это месть Путина" Очень важен этот момент! Очень. Это принципиальная позиция любого умного и справедливого человека - идешь в политики - будь чист. И при рождении, и в институте и по жизни. Иначе это двойные стандарты. И мы их прекрасно видим по составу в ГосДуме. Правда, прокуратура не хочет ловить всех тех, кто депутатские места себе просто купил. Ибо и это бесстыдство. Потому то Фургал и рванул в губеры, что земелька начала прогреваться. И никакой местью Путина тут и не пахнет. Но для особо выдающихся неадекватов открою страшнейшую тайну. Страшнейшую!!! На каждого чиновника, особенно среднего и крупного ранга правильно обученные люди в специально подготовленные папочки складывают всю информацию - о контактах, распечатки переговоров - всяких и т. д. Не КГБ это придумало, это занятие старо как древний Рим с переходом в Византию и весь "цивилизованный" западный мир... И при необходимости правильно обученный сотрудник правильной спецслужбы достает эту папочку и... Дальше, аффтар, сам догадаешься или расшифровать?МMМария MazurinaЧитаешь такие посты и думаешь: "Путин такой трус, что боится Фургала, Грудинина, Соболь, Певчих, Навального, Немцова (поэтому и убил его самолично), Грудинина, Собчачку и ещё десятка полтора проходимцев разного рода. Вот как ему при такой нестабильной психике удается 20 лет успешно руководить страной?" Да, аффтлр явно с головой не в крепкой дружбе. Такие конспиралогичесеиМMМария MazurinaЧитаешь такие посты и думаешь: "Путин такой трус, что боится Фургала, Грудинина, Соболь, Певчих, Навального, Немцова (поэтому и убил его самолично), Грудинина, Собчачку и ещё десятка полтора проходимцев разного рода. Вот как ему при такой нестабильной психике удается 20 лет успешно руководить страной?" Да, аффтлр явно с головой не в крепкой дружбе. Такие конспиралогичесеиМMМария MazurinaТакие конспиралогические таланты пропадают в туне.Евгений МангушНо народ Хабаровска ведь встал на защиту Фургала. Это как объяснить?КатеринаМежду прочим, Гитлер пришёл к власти тоже путём выборов....Игорь БарановИ Путин тоже! И что?ГусЕнаПример, что вывести Быдло на улицы можно под любым предлогом....Алексей АКВсе намного проще....или сложнее...))) ЛДПР , партия созданная криминалом , для вхождения во власть ...Фургал ,на районе держал кассу - Жирик первый заорал "свободу Фургалу!", но быстро опомнился ,так как поддерживать убийцу- не комильфо....А народ....малая часть особо тупых конечно вышла , но основа,это лдпрровцы, ворье с шантрапой и оппозиты ...Части заплатили за массовку.Вот и вся история.Дегтярев- зам Жирика, но тупой до бесконечности.Уйдет Жирик и Зюзя - уйдет эпоха . Эти две партии можно смело закрывать....В России должна быть одна партия .ГусЕна🙄Сергей КауфманВсё просто: судите дерево по плодам его, а человека - по делам его. Всё остальное подковерные игры.ААлександрОбычная предвыборная заказная статьяКремлебот ПутинаВ истории с Фургалом действительно очень много странного...Комментировать
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