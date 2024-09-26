В Тверской области нашли пять предметов времен войны

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, 25 сентября около населенных пунктов Филькино, Молодой Туд Ржевского округа и в районе Кимр были обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.
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