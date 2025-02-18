От Fix Price не ждут специальных дивидендов за прошлые годы

Fix Price сообщила о продолжении подготовки к «редомициляции» в РФ, ждет ее в этом году. Напомним, компания рассматривает сценарий получения листинга в РФ ее основной операционной «дочкой», а также возможность проведения обмена депозитарных расписок компании на акции «дочки».
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