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Блог частного инвестора

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От Fix Price не ждут специальных дивидендов за прошлые годы

От Fix Price не ждут специальных дивидендов за прошлые годы

Fix Price сообщила о продолжении подготовки к «редомициляции» в РФ, ждет ее в этом году. Напомним, компания рассматривает сценарий получения листинга в РФ ее основной операционной «дочкой», а также возможность проведения обмена депозитарных расписок компании на акции «дочки».

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