Борис ВолгинСанкт-Петербург, Россия Почему мигранты должны вписываться в наше общество? Они приезжают работать.
Эй, давай, до свидания!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Air
Запретить въезд мигрантам из Средней Азии и Кавказа в Россию!!!
Ответить
1 час.
Air
Правильно Искандер! Массовый исход черножопых мигрантов из Азии в Россию -это организованно англожидами из сша, англии и гейропы а также жидами сидящими в Госдуме России- этих тварей там больше половины! Я не знаю почему молчит ФСБ? Совет безопасности России? Следственный Комитет? Прокуратура? Президент? Или все они сговорились против Русского Народа?
Ответить
44 мин.
A
Air
Массовый исход черножопых мигрантов из Азии в Россию -это все организованно англожидами из сша, англии и гейропы а также жидами сидящими в Госдуме России- этих тварей там больше половины! Я не знаю почему молчит ФСБ? Совет безопасности России? Следственный Комитет? Прокуратура? Президент? Или все они сговорились против Русского Народа?
Ответить
41 мин.
Свежие комментарии