Эй, давай, до свидания! ﻿

Air Запретить въезд мигрантам из Средней Азии и Кавказа в Россию!!!

Air Правильно Искандер! Массовый исход черножопых мигрантов из Азии в Россию -это организованно англожидами из сша, англии и гейропы а также жидами сидящими в Госдуме России- этих тварей там больше половины! Я не знаю почему молчит ФСБ? Совет безопасности России? Следственный Комитет? Прокуратура? Президент? Или все они сговорились против Русского Народа?