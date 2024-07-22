БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Эй, давай, до свидания! ﻿

Эй, давай, до свидания! ﻿

Борис ВолгинСанкт-Петербург, Россия Почему мигранты должны вписываться в наше общество? Они приезжают работать.

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Комментарии
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Air
Запретить въезд мигрантам из Средней Азии и Кавказа в Россию!!!
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1 час.
Air
Правильно Искандер! Массовый исход черножопых мигрантов из Азии в Россию -это организованно  англожидами из сша, англии и гейропы  а также жидами сидящими в Госдуме России- этих тварей там больше половины! Я не знаю почему молчит ФСБ? Совет безопасности России? Следственный Комитет? Прокуратура? Президент? Или все они сговорились против Русского Народа?
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44 мин.
A
Air
Массовый исход черножопых мигрантов из Азии в Россию -это все организованно англожидами из сша, англии и гейропы а также жидами сидящими в Госдуме России- этих тварей там больше половины! Я не знаю почему молчит ФСБ? Совет безопасности России? Следственный Комитет? Прокуратура? Президент? Или все они сговорились против Русского Народа?
Ответить
41 мин.

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