В Севастополе со дна пляжа «Хрустальный» достали опасные металлические предметы

Водолазы-спасатели очистили дно пляжа «Хрустальный», устранив опасные предметы.Во время обследования дна обнаружили фрагменты металлических конструкций, разрушенных штормом: стойки от навесов, остатки старых лавочек, лестницу для спуска в воду и навес размером более трех метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)