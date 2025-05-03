В Севастополе со дна пляжа «Хрустальный» достали опасные металлические предметы

Водолазы-спасатели очистили дно пляжа «Хрустальный», устранив опасные предметы.Во время обследования дна обнаружили фрагменты металлических конструкций, разрушенных штормом: стойки от навесов, остатки старых лавочек, лестницу для спуска в воду и навес размером более трех метров.