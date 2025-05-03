Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

3 подписчика

В Севастополе со дна пляжа «Хрустальный» достали опасные металлические предметы

В Севастополе со дна пляжа «Хрустальный» достали опасные металлические предметы

Водолазы-спасатели очистили дно пляжа «Хрустальный», устранив опасные предметы.Во время обследования дна обнаружили фрагменты металлических конструкций, разрушенных штормом: стойки от навесов, остатки старых лавочек, лестницу для спуска в воду и навес размером более трех метров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх