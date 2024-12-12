Мосбиржа запустит систему для торговли валютными и процентными деривативами

Московская биржа планирует до конца 2024 года запустить новую торгово-клиринговую систему «САПФИР» для заключения сделок с валютными и процентными деривативами, заявил журналистам представитель группы «Московская биржа» Игорь Марич.
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