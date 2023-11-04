Луис Суарес станет одноклубником Месси

Луис Суарес подпишет контракт с «Интер Майами». Знаменитый уругвайский форвард, экс-нападающий «Ливеруля», «Атлетико» и «Барселоны» Луис Суарес снова станет одноклубником экс-напарника по «Барсе» Лионеля Месси.
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