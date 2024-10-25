Высокоинтеллектуальное общение!

Недавно наткнулась, не помню на каком сайте, на "срач" высокообразованных людей! Боже, я рыдала! Это у нас всё - "Да пошёл ты на х**!", "Сам иди на х**!", а там люди высокой культуры и нежной трепетности.
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