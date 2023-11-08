Джо Сейвуд: Алонсо злится из-за того, что Red Bull не заинтересована в нем

Джо Сейвуд: Алонсо злится из-за того, что Red Bull не заинтересована в немGetty Images / Red Bull Content PoolАвторитетный журналист Формулы 1 Джо Сейвуд признал, что его озадачила реакция Фернандо Алонсо на слухи о переходе в Red Bull Racing в 2024 году.