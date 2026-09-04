Возрождённый Jensen Interceptor GTX выходит на трек с 960 л.с. и гигантским крылом

Возрождённый Jensen Interceptor возвращается, но совсем не таким, каким его запомнили поклонники. После тизеров британского GT от Jensen International компания наконец представила полноценный прототип — заднеприводный трековый монстр с аэродинамикой, которая в годы расцвета марки показалась бы чем-то из области фантастики, сообщает Carscoops.