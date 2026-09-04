Авто - Мото - Н...
ГлавнаяБлогПравообладателям
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авто - Мото - Новости

8 подписчиков

Возрождённый Jensen Interceptor GTX выходит на трек с 960 л.с. и гигантским крылом

Возрождённый Jensen Interceptor GTX выходит на трек с 960 л.с. и гигантским крылом

Возрождённый Jensen Interceptor возвращается, но совсем не таким, каким его запомнили поклонники. После тизеров британского GT от Jensen International компания наконец представила полноценный прототип — заднеприводный трековый монстр с аэродинамикой, которая в годы расцвета марки показалась бы чем-то из области фантастики, сообщает Carscoops.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым