Возрождённый Jensen Interceptor GTX выходит на трек с 960 л.с. и гигантским крылом

Возрождённый Jensen Interceptor возвращается, но совсем не таким, каким его запомнили поклонники. После тизеров британского GT от Jensen International компания наконец представила полноценный прототип — заднеприводный трековый монстр с аэродинамикой, которая в годы расцвета марки показалась бы чем-то из области фантастики, сообщает Carscoops.
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