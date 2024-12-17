В результате взрыва в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов

Взрывное устройство было заложено в самокатНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва в Москве на Рязанском проспекте, сообщила официальный представитель Следственного Комитета (СК) Светлана Петренко.
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