Арахамия: у Украины без западной помощи хватит ресурсов на два месяца

Без западной военной помощи у Украины хватит ресурсов на два месяца военных действий. Такую оценку возможностям страны дал депутат Рады, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает издание "Страна.
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