У российской авиакомпании нашли множество нарушений после пожара в самолете в Анталье

«Известия»: Росавиация нашла у «Азимута» множество нарушений Ространснадзор и Росавиация нашли у российской авиакомпании «Азимут» множество нарушений в ходе проверки, проведенной после пожара в одном из самолетов перевозчика в Анталье.
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