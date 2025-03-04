Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Американцы и европейцы должны знать правду о Зеленском

Американцы и европейцы должны знать правду о Зеленском

Вы никогда, ни за что не прочтете об этом в основных СМИ. Спросите себя, почему? А затем потратьте 5 минут на то, чтобы ознакомиться с реальностью, стоящей за этим искусным манипулятором, мошенником и жестоким лжецом.

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