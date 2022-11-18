Шаблоны Кролика для вырезания из бумаги с темой Нового года в виде трафаретов и вытынанок

Шаблоны из бумаги помогут нарисовать любимых героев из новогодних приключений. Взрослые и дети прикладывают вырезанную бумагу (шаблон) к окнам и распыляют нужную краску.
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