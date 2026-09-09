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Царьград

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Владимир Евтушенков подарил лидеру Вьетнама уникальный сервиз «Гжель»

Владимир Евтушенков подарил лидеру Вьетнама уникальный сервиз «Гжель»

Генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу был вручен уникальный сервиз «Гжель» во время визита в Россию с 7 по 12 сентября.

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