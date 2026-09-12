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Регионы России

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Американский журналист Такер Карлсон назвал Москву приятнее Нью-Йорка

Американский журналист Такер Карлсон назвал Москву приятнее Нью-Йорка

Американский журналист Такер Карлсон в интервью телеканалу Russia Today отметил, что в ходе своих визитов в Москву в 2024 году убедился, что российская столица гораздо приятнее и лучше Нью-Йорка.

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