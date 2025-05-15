Цифровые проекты Москвы получили признание на премии «Умный город» — Собянин

В число лауреатов вошла платформа «Искусственный интеллект» В третий раз Москва удостоилась высшей награды — Гран-при национальной премии «Умный город» — за свои достижения в области цифровизации городского хозяйства.
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