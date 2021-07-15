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Российские истребители перехватили американские В-52Н над Беринговым морем

Российские истребители перехватили американские В-52Н над Беринговым морем

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов вблизи границ РФ заметно увеличилась.

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Иван Петров
Уже пора "замешкаться", не перехватить. И как только будет нарушение нашей границы - посадить и конфисковать 😉. Не захотят садиться и углубятся вглубь - ДОЛБАНУТЬ !!!! Хватит на них топливо тратить
Елена Мамонова
Что-то оживились они очень
Алексей Андреевич
все лезут и лезут... американцы, где ваш дом, что сюда прётесь то?
Светлана Снегина
какие они, однако, наглые

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