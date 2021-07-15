Российские истребители перехватили американские В-52Н над Беринговым морем

ГГлагоLАвторский материалНаши редакторы постоянно отбирают для вас лучшие материалыВоенное делоРоссийские истребители перехватили американские В-52Н над Беринговым моремВ последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов вблизи границ РФ заметно увеличилась.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИПИван ПетровУже пора "замешкаться", не перехватить. И как только будет нарушение нашей границы - посадить и конфисковать 😉. Не захотят садиться и углубятся вглубь - ДОЛБАНУТЬ !!!! Хватит на них топливо тратитьЕлена МамоноваЧто-то оживились они оченьАлексей Андреевичвсе лезут и лезут... американцы, где ваш дом, что сюда прётесь то?Светлана Снегинакакие они, однако, наглыеКомментировать
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