БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Украинский» дрон над Новой Москвой – как трагедия превращается в фарс

«Украинский» дрон над Новой Москвой – как трагедия превращается в фарс

В «жовто-блакитном» колоре На днях, ещё до взрыва на Васильевском острове в Петербурге, гулявший возле железнодорожных путей мужчина с собакой обнаружил останки беспилотника, выкрашенного в цвета украинского флага с надписью «Слава Украине».

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