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Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности в Подмосковье из-за тумана

Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности в Подмосковье из-за тумана

Формирующийся в Московской области в ночь на понедельник, 14 сентября, туман останется до утра. Это следует из прогнозной карты Гидрометцентра России , в которой говорится, что в регионе действует желтый уровень погодной опасности.

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