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Bild: АдГ в своей программе стремится к нормализации отношений с РФ

Bild: АдГ в своей программе стремится к нормализации отношений с РФ

К полной нормализации отношений и возобновлению торговли с Россией будет стремиться «Альтернатива для Германии» (АдГ).

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