Дания готовится к войне с США! Что задумал Трамп и зачем ему Гренландия?

3065 прочтений Вчера Оглавление Насколько серьезны заявления Трампа Каково значение Гренландии Зачем Трампу понадобится Гренландия Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что хочет установить контроль над Гренландией.
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