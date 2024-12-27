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Добрый Мир

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Дания готовится к войне с США! Что задумал Трамп и зачем ему Гренландия?

Дания готовится к войне с США! Что задумал Трамп и зачем ему Гренландия?

3065 прочтений Вчера Оглавление Насколько серьезны заявления Трампа Каково значение Гренландии Зачем Трампу понадобится Гренландия Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что хочет установить контроль над Гренландией.

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