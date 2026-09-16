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Воронежские новости

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Матч «Спартак» - «Факел»: посл первого тайма ничья 0:0

Матч «Спартак» - «Факел»: посл первого тайма ничья 0:0

Первый тайм прошел в равной борьбе, воронежский «Факел» не создал опасных моментов, но уверенно оборонялся.

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