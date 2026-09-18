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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пушкарева о поражении в финале юниорского US Open: «Эту баранку уже не изменить. Не вижу смысла на ней зацикливаться»

Анна Пушкарева прокомментировала поражение в финале юниорского US Open . 17-летняя россиянка уступила Синьжань Сунь со счетом – 4:6, 6:4, 0:6.

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