Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 923 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Сука горбатая ,чтобы тебе со своей лярвой на том свете вариться в котле в АДУ,за то ,что вы сделали со страной и наро...Всё изменилось 21...
  • Юрий Зубрин
    Вот твари ,правильно говорят о том ,что "европка раз в 100 лет собирается для того ,чтобы получить МЗДЫ от России и п...Европа требует ус...
  • Вадим Лебедев
    Их Нигер из Африки - так они на Украину... Сиди уж... на своей, Эйфелевой башне с женой и Британии помахивайте...Макрон назвал три...

Додик предложил Трампу сделку на $100 млрд за редкоземельные минералы в РС БиГ

Додик предложил Трампу сделку на $100 млрд за редкоземельные минералы в РС БиГ

Милорад Додик, президент Республики Сербской, предложил Дональду Трампу сделку по редкоземельным минералам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх