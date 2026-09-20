«Достояние Формулы 1». Андреа Стелла восхищен Кими Антонелли

McLarenРуководитель McLaren Андреа Стелла высоко оценил прогресс Кими Антонелли в нынешнем сезоне. Антонелли дебютировал в чемпионате в прошлом году и по ходу первого сезона регулярно испытывал сложности в сравнении с более опытным напарником Джорджем Расселом.