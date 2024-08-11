Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днем строителя-2024

«Поздравляю с Днем строителя всех работников отрасли, во многом влияющей на развитие нашего региона, определяющей комфорт и качество жизни, современный облик городских улиц и особую атмосферу небольших поселков», — пишет сегодня губернатор Новосибирской области в своем ТГ-канале.