«Дорога была долгой, но конец уже близок»: разработка Skyblivion продвинулась как никогда далекоКоманда моддеров из TESRenewal в преддверии Нового года опубликовала видеоотчёт о прогрессе в разработке Skyblivion — неофициального ремейка ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке The Elder Scrolls V: Skyrim.