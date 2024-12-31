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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Дорога была долгой, но конец уже близок»: разработка Skyblivion продвинулась как...

«Дорога была долгой, но конец уже близок»: разработка Skyblivion продвинулась как...

«Дорога была долгой, но конец уже близок»: разработка Skyblivion продвинулась как никогда далекоКоманда моддеров из TESRenewal в преддверии Нового года опубликовала видеоотчёт о прогрессе в разработке Skyblivion — неофициального ремейка ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке The Elder Scrolls V: Skyrim.

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