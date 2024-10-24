Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Тюменской области

В социальных медиа размещено обращение жителя Тюменской области к Председателю СК России. Он сообщает о противоправных действиях сотрудников управляющей компании города Тобольска, которые осуществляют сбор денежных средств с жильцов многоквартирных домов, однако надлежащее их содержание не обеспечивают.
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