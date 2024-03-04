Фрегат Маршал Шапошников представит ВМФ на оборонной выставке в Катаре

Фрегат "Маршал Шапошников" совершил деловой заход в порт Хамад в Катаре. Как сообщили в понедельник, 4 марта, в пресс-службе Минобороны РФ, экипаж примет участие в международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX-2024.