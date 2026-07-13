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Троссард согласился перейти в «Бешикташ». «Арсенал» получит за вингера 18+2 млн евро

Леандро Троссард переходит в «Бешикташ». 31-летний вингер « Арсенала » дал согласие на переход в турецкий клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

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