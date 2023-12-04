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В Хабаровске будут судить продавца запрещенного масла

В Хабаровске будут судить продавца запрещенного масла

Уголовное дело о попытке сбыта около 1 кг масла растительного происхождения, завершенное следователями Следственного комитета Управления Министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю, будет представлено к рассмотрению в суде.

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