В Хабаровске будут судить продавца запрещенного масла

Уголовное дело о попытке сбыта около 1 кг масла растительного происхождения, завершенное следователями Следственного комитета Управления Министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю, будет представлено к рассмотрению в суде.
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