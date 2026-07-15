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Каприн: пятилетняя выживаемость онкопациентов в РФ достигла 60,1%

Каприн: пятилетняя выживаемость онкопациентов в РФ достигла 60,1%

Главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн сообщил, что пятилетняя выживаемость онкологических пациентов в стране увеличилась более чем на 7% за последние десять лет.

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