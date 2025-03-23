22 марта не стало Ларисы Голубкиной...

Иван Иваныч

Вот и ещё угасла ЗВЁЗДОЧКА на небе. Светлая память тебе. Уверен и у ГОСПОДА ты будешь ЕГО радовать своей красотой и обаянием, своим МАСТЕРСТВОМ в театральном и кино искусстве. Для таких как ТЫ лестница к СОЗДАТЕЛЮ короткая, ОН принимает таких светлых людей в свои объятья. Покойся с миром. Прекрасная эпоха постепенно покидает нашу талантливую землю.