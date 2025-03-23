Актриса Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла на 86-м году жизни в субботу, 22 марта, сообщил в своем телеграм-канале телеведущий Андрей Малахов.
22 марта не стало Ларисы Голубкиной...
Комментарии
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Иван Иваныч
Вот и ещё угасла ЗВЁЗДОЧКА на небе. Светлая память тебе. Уверен и у ГОСПОДА ты будешь ЕГО радовать своей красотой и обаянием, своим МАСТЕРСТВОМ в театральном и кино искусстве. Для таких как ТЫ лестница к СОЗДАТЕЛЮ короткая, ОН принимает таких светлых людей в свои объятья. Покойся с миром. Прекрасная эпоха постепенно покидает нашу талантливую землю.
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2 час.
Иван Ураганов
🙏Светлая память!!!
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2 час.
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