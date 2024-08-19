Снизит холестерин и давление: сладкий продукт, который нужен каждому сердечнику

Есть мнение, будто любая сладкая еда — обязательно что-то вредное. На самом деле это не так. Во-первых, едва ли можно выделить исключительно вредные и исключительно полезные продукты: все решает вопрос меры, противопоказаний и индивидуальных особенностей человека.