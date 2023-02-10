Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Жумагулов о бое Резников – Вартанян: «Если Артем переведет Вартаняна, то выиграет»

Боец UFC Жалгас Жумагулов о финале гран-при АСА в легком весе Артем Резников – Эдуард Вартанян: «Очень хороший бой, Эдуард – очень сильный боец, не проходной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх