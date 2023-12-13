Что ждет мир в 2024 году согласно Ванге и Жириновскому

Хочу напомнить, что на первом канале телевидения ещё в декабре 2021г (то есть предсказание было озвучено заранее) её знакомый бизнесмен Борис Кючуков предоставил записи в своем блокноте, сделанные им со слов предсказательницы: — Страны, разделенные большой водой (Атлантический океан), втайне будут встречаться.