Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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  • Igor Shumarin
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Что ждет мир в 2024 году согласно Ванге и Жириновскому

Что ждет мир в 2024 году согласно Ванге и Жириновскому

Хочу напомнить, что на первом канале телевидения ещё в декабре 2021г (то есть предсказание было озвучено заранее) её знакомый бизнесмен Борис Кючуков предоставил записи в своем блокноте, сделанные им со слов предсказательницы: — Страны, разделенные большой водой (Атлантический океан), втайне будут встречаться.

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Комментарии
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Ан ШХ
желтый, желтый, совсем желтый!
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7 час.
Ан ШХ
как любим мы мистику и конспирологию, как верим в магов и пророков...
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7 час.
Igor Shumarin
Гадатели, севиллы и пророки, Дорогами запретными для мысли, Проникли вне сознания далёко, Туда, где светят царственные числа.
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2 час.

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