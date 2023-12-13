Хочу напомнить, что на первом канале телевидения ещё в декабре 2021г (то есть предсказание было озвучено заранее) её знакомый бизнесмен Борис Кючуков предоставил записи в своем блокноте, сделанные им со слов предсказательницы: — Страны, разделенные большой водой (Атлантический океан), втайне будут встречаться.
Что ждет мир в 2024 году согласно Ванге и Жириновскому
Комментарии
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Ан ШХ
желтый, желтый, совсем желтый!
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7 час.
Ан ШХ
как любим мы мистику и конспирологию, как верим в магов и пророков...
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7 час.
Igor Shumarin
Гадатели, севиллы и пророки, Дорогами запретными для мысли, Проникли вне сознания далёко, Туда, где светят царственные числа.
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2 час.
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