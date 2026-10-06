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Эксперт Абакумова: для теплого отдыха осенью важно учитывать условия на курорте

Эксперт Абакумова: для теплого отдыха осенью важно учитывать условия на курорте

В осенний сезон при выборе направления для отдыха в теплых условиях важно акцентировать внимание на конкретных курортах, побережье и местоположении отеля, поскольку в разных регионах одной и той же страны погода может значительно отличаться.

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