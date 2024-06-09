Финны соскучились по русским деньгам. Что они придумали на этот раз

Silver Kont Пока из наты не выйдут, никаких открытий границ.... Пусть и дальше у бидона отсасывают...

И Искандер Это точно. В одном Питере - завались быдла, которое туда ломанётся "за товаром". А то, что Финляндия сегодня ВРАГ, который завтра может бомбить тот же Питер, так быдлу на это наплевать.