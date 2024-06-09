Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Финны соскучились по русским деньгам. Что они придумали на этот раз

Испорченные отношения с Россией и забор с «колючкой» длиной в 1300 километров вдоль границы между двумя странами привели практически к абсолютному краху финской экономики.

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Комментарии
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Silver Kont
Пока из наты не выйдут, никаких открытий границ.... Пусть и дальше у бидона отсасывают...
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2 час.
И
Искандер
Это точно. В одном Питере - завались быдла, которое туда ломанётся &quot;за товаром&quot;. А то, что Финляндия сегодня ВРАГ, который завтра может бомбить тот же Питер, так быдлу на это наплевать.
Ответить
2 час.
Вера Ванидовская
Зря вы так. Сразу быдло. У многих из Питера, там дачи. Летние дома. Это собственность, на которую люди зарабатывали. Трудом.
Ответить
1 час.

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