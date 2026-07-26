«Выждали два года»: Агаларовы требуют 1,68 млрд рублей за сгоревший «Крокус»

«Крокус Сити Холл» после пожара. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Головная компания Crocus Group Араза Агаларова АО «Крокус Интернэшнл» подала иск в Арбитражный суд Москвы к СПАО «Ингосстрах» о взыскании 1,68 млрд рублей, следует из картотеки дел.
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