«Выждали два года»: Агаларовы требуют 1,68 млрд рублей за сгоревший «Крокус»

«Крокус Сити Холл» после пожара. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Головная компания Crocus Group Араза Агаларова АО «Крокус Интернэшнл» подала иск в Арбитражный суд Москвы к СПАО «Ингосстрах» о взыскании 1,68 млрд рублей, следует из картотеки дел.