Дорогая иномарка сгорела ночью в Кондопожском районе

Принадлежащий водителю из Санкт-Петербурга автомобиль тушили два пожарных расчета Сегодня ночью в 02 часа 11 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что в селе Янишполе горит легковой автомобиль.