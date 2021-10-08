TheUK.one

41 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Он такой "преподобный" и "святой", что даже коты его не замечают.Обычная проповедь...
  • Леонтий Швец
    Тегеран поддерживает Москва,Пекин.В локации экономических санкций США 24 мая 2020 г исторический прорыв -Иран оказа...Иранский танкер п...
  • natalia belotserkovets
    ничего себе...Американская атом...

РФ направила Германии, Британии и ОЗХО встречные вопросы по делу Навального

РФ направила Германии, Британии и ОЗХО встречные вопросы по делу Навального

Россия ждет от Германии, Великобритании и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) ответов в 10-дневный срок на ряд вопросов по инциденту с Алексеем Навальным, сообщил российский посол в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх