РФ направила Германии, Британии и ОЗХО встречные вопросы по делу Навального

Россия ждет от Германии, Великобритании и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) ответов в 10-дневный срок на ряд вопросов по инциденту с Алексеем Навальным, сообщил российский посол в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.