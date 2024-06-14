Авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали новые скриншоты 20 июня Focus Entertainment и Saber Intera...

Авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали новые скриншоты20 июня Focus Entertainment и Saber Interactive представят новый обзорный трейлер игрового процесса и глубокое погружение в игровую механику Warhammer 40,000: Space Marine 2.
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