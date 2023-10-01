Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Еще лет пять". Гурулев - обо всех острых углах СВО

"Еще лет пять". Гурулев - обо всех острых углах СВО

Он всегда - откровенен. Самые важные моменты из последнего интервью депутат Госдумы, члена комитета по обороне, военачальника и в прошлом командующего 58-й армии Андрея Гурулёва.

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Комментарии
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ВС
Василий Садайло
Вся надежда на Медведева, дайте ему маршальский жезл и назначьте главнокомандующим и победа будет за нами.
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1 д.
ВА
Виктор Александров
Я не согласен с предложением Андрюши Гурулёва (не я лишил его отчества!) о применении ЯО на Украине. Украину жалко, красивая страна, там живут наши люди, братья! С остальным согласен. А для долгой спецоперации необходимо, во-первых, тыл укреплять, во-вторых укреплять тыл, и в-третьих – многократно тыл укрепить. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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1 д.

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