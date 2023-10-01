"Еще лет пять". Гурулев - обо всех острых углах СВО

Вся надежда на Медведева, дайте ему маршальский жезл и назначьте главнокомандующим и победа будет за нами.

ВА

Виктор Александров

Я не согласен с предложением Андрюши Гурулёва (не я лишил его отчества!) о применении ЯО на Украине. Украину жалко, красивая страна, там живут наши люди, братья! С остальным согласен. А для долгой спецоперации необходимо, во-первых, тыл укреплять, во-вторых укреплять тыл, и в-третьих – многократно тыл укрепить. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.