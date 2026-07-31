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Аргументы недели

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С 1 августа в России вступают в силу много изменений в различных сферах

С 1 августа в России вступают в силу много изменений в различных сферах

С 1 августа 2026 года в России вступают в силу десятки законодательных изменений — от автоматической рассылки налоговых уведомлений через портал госуслуг до ужесточения контроля за операторами рассрочки и расширения маркировки товаров в системе «Честный знак».

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