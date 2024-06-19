Держит себя в руках — Киану Ривз никогда не прикасается к людям, с которыми фотографируется

Киану Ривз – талантливый актер и добрейшей души человек. Он никогда не отказывает своим поклонникам в просьбе сфотографироваться, но есть одна интересная деталь: звезда никогда не прикасается к человеку, с которым позирует для снимка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии